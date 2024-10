Valteir Cruz responsabiliza ex-secretária de Educação pela devolução de R$ 3 milhões destinados a construção de creche

A emissora SIC TV RECORD, de Pimenta Bueno, realizou no sábado à noite, 28 de setembro, no auditório da CDL, o primeiro debate da história da emissora entre candidatos a prefeito no município. O encontro reuniu os candidatos Valteir Cruz, Marcilene Rodrigues e Mario Serra e teve a moderação do veterano comunicador Arno Voigt e foi transmitido ao vivo pela TV, rádio e nas redes sociais.

Mas apesar do clima aparentemente tranquilo que dominou todo o encontro, graves questões levantadas pelo candidato Valteir Cruz contra o prefeito Arismar Araújo e sua candidata, Marcilene Rodrigues, ficaram sem resposta. Durante o debate, Valteir denunciou a devolução de mais de R$ 3 milhões que deveria ter sido investido na construção de uma creche e outros R$ 15 milhões que estavam disponíveis para construir um aterro sanitário em Pimenta Bueno, demonstrando absoluta falta de comprometimento da gestão do prefeito Arismar Araújo com o desenvolvimento local. Ambos os recursos foram assegurados na gestão do ex-prefeito e atual deputado Jean Mendonça, que

Segundo Valteir Cruz, a devolução dos recursos para a construção de uma creche no bairro Jardim das Oliveiras deixou 400 crianças sem atendimento. Já em relação aos recursos para a construção do aterro sanitário, ao invés de executar o projeto, Araújo devolveu o dinheiro ao governo federal e contratou a empresa MFM Soluções Ambientais e Gestão de Resíduos Ltda para fazer o serviço de transporte e coleta de lixo de Pimenta Bueno para o aterro de Cacoal.

Anualmente Arismar Araújo vem assinando contratos milionários com essa empresa. O mais recente contrato foi assinado em maio de 2024, no valor de R$ 2,1 milhões, para o transporte de resíduos para Cacoal. São contratos que vem gerando custos elevados aos moradores de Pimenta Bueno, que pagam hoje uma das mais caras taxas de coleta de lixo de Rondônia.

O mais grave é que o prefeito Arismar Araújo assinou os contratos com essa empresa, mesmo sabendo que ela já havia sido flagrada pagando propina para vários candidatos a prefeito que disputaram as eleições municipais de Cacoal, Ji Paraná, Rolim de Moura e São Francisco do Guaporé. Em 2015, um inquérito policial havia originado outra ação do Ministério Público contra a empresa MFM Soluções Ambientais e Gestão de Resíduos Ltda, pelo cometimento de crimes previstos na legislação extravagante, contra o meio ambiente e o patrimônio genético e poluição.

CRECHE E ASSÉDIO

Valteir também relembrou que, durante o mandato do ex-prefeito Jean Mendonça, a então secretária municipal de Educação e hoje candidata Marcilene Rodrigues não utilizou os mais de R$ 3 milhões em recursos federais que estavam disponíveis para a construção de uma creche no bairro Jardim das Oliveiras. Como Marcilene não teve capacidade para executar o projeto, centenas de mães ficaram sem a creche, que atenderia 400 crianças em tempo integral.

Valteir também citou os recentes casos de assédio moral cometidos pela secretária de Ação Social contra servidores municipais. Casada com o prefeito Arismar Araújo, a secretária Cintia Araújo teve que assinar um Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público motivado pelas denúncias dos servidores que, de acordo com Valteir, tiveram que pedir afastamento do trabalho e estão em tratamento com remédios antidepressivos.

Ao tentar responder essas graves questões no debate, Marcilene Rodrigues se limitou a dizer, sem dar maiores detalhes, que “são os próprios servidores que confundem cobranças normais do ambiente de trabalho com assédio moral”, tentando imputar toda a culpa às pessoas que na verdade foram vítimas dos casos de assédio. Marcilene também confirmou que “irá manter Cintia Araújo no cargo” caso seja eleita.

IPTU e ITR

Outra denúncia feita no debate eleitoral pelo candidato Valteir Cruz tem relação com os recentes aumentos abusivos sobre o IPTU, ITR e outros impostos cobrados pela prefeitura. O candidato alertou que 75% da população não está conseguindo pagar o IPTU por causa dos valores absurdos e que 50% dos empreendedores estão inadimplentes em razão das altas taxas e impostos municipais cobrados pela prefeitura. Valteir revelou no debate que Pimenta Bueno é um dos municípios que cobram as maiores alíquotas de impostos e as mais altas taxas administrativas do estado e, por esse motivo, os empreendedores estão se afastando.

Valteir explicou que, no cargo de vice-prefeito, não tinha poder para alterar o código tributário, mas que a partir de janeiro essa será uma das primeiras medidas que irá adotar em seu mandato como prefeito. “Isso irá valorizar nossos empreendedores e trazer novas empresas a Pimenta Bueno, mas também será um compromisso que tenho com nossos produtores rurais que estão sendo duramente prejudicados pelo prefeito atual”.

O candidato Mario Serra, que é funcionário de carreira no setor de engenharia da prefeitura, concordou com Valteir que a construção do aterro é fundamental. “Hoje o chorume atinge igarapés, os rios estão se acabando, porque o lixo está sendo jogado de forma desmedida no meio ambiente”, afirmou. Mario Serra disse ainda que o prefeito Arismar Araújo falhou por não executar os projetos de rede de esgoto e aterro sanitário. “Não adianta fazer asfalto e botar a carroça na frente dos bois, estamos investindo errado”, avaliou.

O candidato também lamentou o fato de Marcilene ter desperdiçado os recursos para a construção da creche no Jardim das Oliveiras. “É muito triste deixar voltar um recurso como este, com as mães precisando desesperadamente de creches para suas crianças, isso é muita falta de profissionalismo”, respondeu. Segundo o candidato, também houve a perda de verbas destinadas para o atendimento de crianças com autismo. “Muitas oportunidades estão sendo perdidas por essa administração, temos que colocar nas mãos de Deus para que na próxima gestão não tenhamos mais isso”.

HUMANIZADO

Em suas palavras finais, Valteir Cruz destacou a sua caminhada “pelos quatro cantos do município, em dois mandatos como vice-prefeito, conhecendo as pessoas, olho no olho. Serei um prefeito humano, que vai respeitar o nosso servidor, da forma como ele merece ser tratado. Como eu sempre digo, Pimenta Bueno pode não ser a maior cidade, mas será com certeza a melhor cidade para se viver no estado de Rondônia”.

Logo após o encerramento do evento, o repórter Edson Leite convidou os candidatos para as entrevistas pós-debate eleitoral. Marcilene Rodrigues deixou o local sem dar entrevistas. Já o candidato Mario Serra afirmou que “a cidade terá que ser reconstituída. Pavimentar a avenida Cunha Bueno foi dinheiro jogado fora, podiam ter pensado em executar a rede de esgoto, para ter as casas interligadas ao sistema, mas tudo isso faltou, até 2033 tem que haver saneamento básico nas cidades de todo o país. Essa fossa negra, essa fossa séptica, isso não tem como continuar em nossa cidade”.

Valteir Cruz, por sua vez, fez questão de agradecer a SIC TV. “Com esse debate pudemos levar nossas propostas aos eleitores e colocar as propostas ao município. Temos apoio político para fazer as obras necessárias e vamos prosseguir, tenho feito muito como vice-prefeito e teremos agora um apoio ainda maior em nossa gestão como prefeito”. Valteir destacou o calor humano desencadeado pelo debate e agradeceu a população. “Sempre estive em contato direto com as pessoas, nos bairros carentes e no centro”, disse. “Estamos no caminho certo, pois teremos um governo humanizado, com respeito ao servidor público”. Segundo Valteir, “o prefeito é o líder, mas o servidor é quem carrega a máquina, por isso vamos discutir os planos de carreiras e salários. Vamos avançar, tratando o servidor com muito carinho e atenção”.