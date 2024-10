Governo de Rondônia e Força Nacional do SUS se reúnem com municípios para fortalecer ações de saúde contra queimadas e crise hídrica

Com o objetivo de fortalecer as ações de saúde para proteger as comunidades indígenas afetadas pelas queimadas e pelos efeitos da crise hídrica em Rondônia, o governo do estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesau), participou de uma visita técnica com a equipe da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) em Ji-Paraná, na quinta-feira (26).

Essa colaboração buscou identificar as necessidades das populações vulneráveis, elaborar planos de contingência para enfrentar os desafios impostos pela estiagem, garantir assistência necessária às comunidades mais impactadas, e promover uma resposta eficaz diante das adversidades ambientais.

A Sesau, em colaboração com os técnicos do Ministério da Saúde, está realizando um mapeamento para identificar as necessidades emergenciais e elaborar um Plano de Transição de Contingenciamento de Mitigação de Danos.

Esse plano busca atender, tanto à população indígena quanto às demais comunidades que estão isoladas neste momento, com um esforço conjunto que envolverá também outros gestores interinstitucionais.

Um mapeamento está identificando necessidades emergenciais

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO

Segundo o secretário de Saúde, Jefferson Rocha, a partir dessa visita, um plano de ação será desenvolvido e subsidiado pelo Ministério da Saúde, em parceria com o governo do estado. “A Sesau se comprometeu em trabalhar em conjunto para levantar os vazios assistenciais no estado e desenvolver um protocolo de atendimento que atenda essas necessidades”, destacou.

O secretário enfatizou ainda que, o trabalho conjunto será direcionado à aplicabilidade de um protocolo de atendimento para mitigar os impactos da fumaça oriunda de queimadas classificadas como infratoras, assim como os efeitos da crise hídrica. “Estamos comprometidos em mitigar os impactos das queimadas e da crise hídrica que afetam diretamente a saúde da população. Isso só será possível por meio de uma ação coordenada entre o governo do estado, a Força Nacional do SUS e outras entidades de saúde”, ressaltou.

PARTICIPAÇÃO

O encontro reuniu a equipe da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS), Sesau e gestores de saúde dos municípios de Jaru, Presidente Médici, Alta Floresta d’Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Seringueiras, Cacoal e Espigão do Oeste, entre outros da região Central do estado. Além dos representantes municipais e estaduais, também participaram do evento membros do Distrito Especial de Saúde Indígena (Dsei) de Vilhena, do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) e da Universidade Federal de Rondônia (Unir).