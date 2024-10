VI Simpósio de Medicina Veterinária do Campus Jaru, do IFRO, começa nesta terça-feira, 1º

Durante os dias 1º a 3 de outubro de 2024 acontecerá o VI SIMVET (Simpósio de Medicina Veterinária) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Jaru. O evento tem como público-alvo alunos do curso de Medicina Veterinária e a comunidade externa, em especial estudantes e profissionais das áreas agrárias. Com uma programação totalmente presencial e gratuita, o evento acontecerá na Associação Comercial e Industrial de Jaru (ACIJ), no município de Jaru (RO) e no IFRO Campus Jaru e contará com palestras, minicursos e apresentação de trabalhos no formato banner.

As inscrições podem ser realizadas até 1º de outubro por meio do site https://www.even3.com.br/visimvetjaru/. A submissão de trabalhos pôde ser realizada até o dia 19/09, quando foram aceitos resumos de pesquisas científicas, atividades de extensão, atividades de ensino, revisão de literatura, relato de caso, divididos em 4 áreas: pequenos animais; grandes animais; selvagens e pets não convencionais; e saúde única.

O evento terá início às 7 horas do dia 1º de outubro, com o credenciamento dos participantes na ACIJ. Em seguida, a mesa de abertura com a Direção-Geral, Direção de Ensino, Departamento de Extensão, Coordenação de Curso, Centro Acadêmico e representante do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Rondônia (CRMV-RO) dará início à programação, que no primeiro dia será dedicada a palestras sobre temas diversos da área de medicina veterinária com convidados externos.

O segundo dia de programação será voltado à realização de minicursos simultâneos, das 7h30 às 18h, no IFRO Campus Jaru. São ofertadas vagas para os acadêmicos do IFRO e para a comunidade externa. O último dia de programação será dedicado à apresentação dos trabalhos aprovados e ao, final, a atividades de integração entre os participantes. Será disponibilizado certificado que totalizará 24h para quem participar de todas as atividades do evento.

Arte: Divulgação

Segundo o Presidente do Centro Acadêmico, Antônio Cauan, “a parceria do Centro Acadêmico com a Coordenação de Curso está sendo essencial para a realização deste evento, principalmente na escolha dos temas dos minicursos e palestras, ambos de pertinência e notoriedade na rotina veterinária. Convidamos então, profissionais regionais e locais das grandes áreas para apresentarem sua experiência e embasarem nossa formação como futuros médicos veterinários”.

Para a Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária do Campus Jaru, Rute Witter, o evento representa “a integração entre ensino, pesquisa e extensão sendo uma forma de debater temas pertinentes à necessidade local com embasamento científico. O SIMVET, que já está na sua sexta edição, possibilita atualização e discussão de conhecimentos médicos veterinários com o objetivo de consolidar a importância da profissão, em especial para a região Norte”.