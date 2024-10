Obras de manutenção realizadas garantem melhorias na mobilidade dos usuários na Rodovia-420

A Rodovia-420, no Vale do Jamari, tem sido foco de melhorias realizadas pelo governo de Rondônia com frequência. A 15ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) tem mantido a via em condições de trafegabilidade. A obra é extensa, saindo do município de Buritis segue sentido Nova Mamoré passando por vários distritos: Jacinópolis, Rio Branco e Nova Dimensão. Ao todo a via abrange 176 quilômetros, que em breve serão todos concluídos.

De acordo com a residente substituta, Juliana Gonçalves Lima, a equipe está concluindo cerca de 150 km de patrolamento. “A Rodovia-420 está com um novo visual e várias ações foram realizadas para deixá-la totalmente sem transtornos para os usuários, como: assentamento de bueiro metálico com enrocamento de pedra, limpeza lateral da vegetação com motoniveladora, conformação de plataforma e patrolamento. Tudo isso significa mais segurança para quem passa pela RO-420, por se tratar de uma estrada bastante utilizada”, evidenciou.

Conforme o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, a manutenção na Rodovia-420 é fundamental para a mobilidade na região do Vale do Jamari. “É uma estrada que se destaca, porque passa por dentro do Parque Estadual de Guajará-Mirim, área de reserva florestal e biodiversidade local. Uma rodovia segura que facilita o transporte e os produtores podem acessar outros mercados para comercializar seus produtos com mais rapidez”, pontuou.