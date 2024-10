Projeto de recuperação das nascentes do Rio Pirarara reforça combate à crise hídrica em Rondônia

Para intensificar as ações voltadas ao enfrentamento da grave crise hídrica que afeta o estado, o governo de Rondônia segue implementando medidas para recuperação e conservação dos recursos naturais. Uma dessas iniciativas é o projeto de recuperação das nascentes do Rio Pirarara, em Cacoal, que tem como objetivo revitalizar e preservar os recursos hídricos da região, promovendo a regeneração do meio ambiente e contribuindo para um futuro mais sustentável para as gerações atuais e futuras.

Em função do início das atividades, marcada para o início de outubro, uma equipe da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) esteve no município na quinta-feira (26), para apoiar a implementação do projeto.

O principal propósito da visita do grupo, composto por técnicos da Coordenadoria de Floresta Plantada (CFP) e da Assessoria de Projetos, foi alinhar as atividades com a equipe executora do município de Cacoal, além de realizar a entrega de parte dos materiais e insumos necessários para a execução do projeto. A equipe também realizou o nivelamento das atividades para execução da revitalização das nascentes no município.

Essa etapa é essencial para garantir que as intervenções sejam feitas de forma eficaz, contribuindo para aplicação de técnicas de manejo conservacionista do solo, um dos focos principais do projeto, visto que essas práticas são fundamentais para assegurar a revitalização das nascentes e evitar a degradação ambiental.

Para executar o projeto, o governo de Rondônia, por meio da Sedam, destinou recursos no valor de R$ 3.294.604,00 (três milhões, duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e quatro reais). Esses valores já estão sendo usados na aquisição de material de isolamento como, arames, estacas, catracas e canos de policloreto de vinila (PVC), além de horas máquinas e pedra rachão. A contrapartida do município é de R$ 246.537,00 (duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e sete reais), recursos utilizados para compra de cimento e cal, além da contratação da mão de obra.

O projeto é uma prova do trabalho do governo para enfrentar a crise hídrica que afeta o estado

SUSTENTABILIDADE

AÇÕES INTEGRADAS

Segundo o coordenador da CFP, Ari Valdir Lebkuchen Júnior, a recuperação das nascentes do Rio Pirarara reforça o empenho do estado com a sustentabilidade e a preservação ambiental. “A parceria entre a Sedam, o município de Cacoal e outros órgãos envolvidos demonstra que, por meio de ações integradas e planejadas, é possível promover a regeneração do meio ambiente e contribuir para a superação da crise hídrica, garantindo um futuro mais sustentável para as gerações atuais e futuras”, afirmou.

Para o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, o desenvolvimento sustentável é uma prioridade e ações como essa são fundamentais para assegurar o bem-estar de toda a população. “A aplicação das técnicas de manejo conservacionista do solo é fundamental para recuperação das áreas degradadas. Nosso papel é garantir que as ações sejam implementadas de forma eficaz e que o conhecimento seja transmitido para outras pessoas, fortalecendo a cultura de preservação e recuperação ambiental em Rondônia”, concluiu.