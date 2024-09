Projeto urbanístico do Setor 6 em Cacaulândia é desenvolvido pelo governo de Rondônia

A equipe de regularização fundiária do governo de Rondônia está em Cacaulândia, com a unidade móvel “Sepat Sobre Rodas”, realizando a regularização do Setor 6 do município. Além dessa missão, duas arquitetas estão envolvidas no desenvolvimento do projeto urbanístico do setor, que também faz parte da atividade que é coordenada pela Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat). O trabalho utiliza informações coletadas durante o georreferenciamento, realizado entre 21 e 27 de outubro do ano passado.

A regularização fundiária e o projeto urbanístico desempenham papéis essenciais no desenvolvimento sustentável das cidades e, garante o direito à posse legal do imóvel, oferecendo segurança jurídica aos moradores e permitindo o acesso a serviços públicos. Já o projeto urbanístico organiza o espaço urbano, planejando a distribuição de lotes e a infraestrutura dos setores.

O secretário da Sepat, David Inácio, ressaltou que, tanto no processo de regularização fundiária quanto no desenvolvimento do projeto urbanístico, a participação ativa da comunidade é importante e um elemento fundamental ao sucesso do projeto. “A interação dos moradores ajuda a definir as prioridades e garante que o planejamento atenda às necessidades locais.”

O projeto urbanístico é feito baseado nas coordenadas do georreferenciamento da área NOVO ESPAÇO

As arquitetas Rosângela Fabiana do Vale e Jocasta Neves, estão à frente do projeto, trabalhando em colaboração com profissionais locais. O plano urbanístico é baseado nos dados da poligonal, levantada no georreferenciamento e abrange uma área com 417 lotes.

O mapeamento também identifica instituições como igrejas, quartel da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), sede da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), praças e até o cemitério da cidade, que faz parte da região.

PLANEJAMENTO RESPONSÁVEL

Segundo a arquiteta Rosângela Fabiana do Vale, o projeto urbanístico, de forma simplificada, é uma representação gráfica do Setor 6, que tem por objetivo organizar a localização dos lotes e criar um ambiente mais seguro e sustentável. O intuito é melhorar a qualidade de vida dos moradores, desenvolver a infraestrutura necessária, preservando o meio ambiente, sempre com foco no desenvolvimento econômico da localidade.

Para a arquiteta Jocasta Neves, o projeto em sua essência busca o planejamento responsável do espaço urbano. “Ele tem como meta, a criação de áreas que sejam funcionais e sustentáveis, de forma a garantir o crescimento equilibrado da cidade. Além disso, é importante que as intervenções favoreçam a criação de bairros preparados para o crescimento”, frisou.

O propósito desse tipo de projeto é criar uma cidade onde os residentes possam viver de maneira próspera e harmoniosa. Mais do que planejamento técnico, é necessário que o projeto urbanístico estimule a integração entre as pessoas e o ambiente, promovendo assim, um desenvolvimento sustentável e humano.