Projeto Cidades Inteligentes em Rolim de Moura divulga edital para contratação de empresa para construção de ilhas digitais

O Projeto Cidades Inteligentes (Procint) no município de Rolim de Moura (RO) será contemplado com a construção de uma subestação (ilhas digitais) para o Centro de Empreendedorismo. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), por meio do Procint, divulgou o edital de número 106/2024, disponível no site https://compras.funarbe.org.br.

A seleção pública tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para construção, via contratação de empresa especializada em engenharia para execução e instalação de Ilhas Digitais no município de Rolim de Moura, como parte das ações de desenvolvimento contidas no Projeto Cidades Inteligentes em Rolim de Moura, executado pelo IFRO, com apoio da Fundação Arthur Bernardes (Funarbe).

Rolim de Moura é uma das três cidades de Rondônia (Ariquemes, Rolim de Moura e Cerejeiras) atendidas com o Projeto Cidades Inteligentes, desenvolvido em cinco eixos: Educação, Empreendedorismo e Inovação, Governança, Saúde e Segurança. O edital 106/2024 atenderá demandas específicas do Eixo Empreendedorismo e Inovação.

As Ilhas Digitais são locais de acolhimento das pessoas, com internet livre, proteção contra chuva e sol, bancada para trabalho, tomada para carregamento de celular, painel de informação e outras comodidades e instrumentações.

O Coordenador do Eixo Empreendedorismo e Inovação, Juliano Cristhian explica que o Procint busca fortalecer a cultura empreendedora e o desenvolvimento de ideias inovadoras e as ilhas digitais fazem parte dessa construção.