Tratamento de água é tema de projeto desenvolvido por estudantes em Machadinho do Oeste

Os alunos da Escola Municipal Claudiomir Campestrini, em Machadinho do Oeste, estão mergulhando em uma importante iniciativa chamada "União Faz a Vida". O projeto, desenvolvido por uma cooperativa de crédito nacional, conta com a colaboração da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd) e proporciona aos estudantes uma imersão no processo de captação e tratamento da água, além de uma visita ao principal ponto de captação da cidade, o Rio Belém. A ação aconteceu na última sexta-feira (20).

O professor Diolecio Lima Brandão explica que o projeto trabalha com os questionamentos feitos pelos próprios alunos. "Com isso, o professor realiza uma interligação dos questionamentos com os objetos de conhecimento, exigido pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), para explicar e esclarecer os questionamentos e assim, absorver os conhecimentos necessários nessa etapa de ensino", afirma Brandão.

Os alunos escolheram o tema "tratamento de água" para o desenvolvimento do projeto, refletindo a relevância do assunto na comunidade. Em um momento de crise hídrica que afeta a região, a conscientização sobre o uso responsável da água se torna ainda mais crucial. “Estamos enfrentando desafios significativos em relação à disponibilidade de água. Por isso, é essencial que nossos alunos aprendam não apenas sobre o ciclo da água, mas também sobre a importância de utilizá-la de forma consciente e eficiente”, ressalta o professor.

Os estudantes estão envolvidos em atividades que buscam não apenas compreender o ciclo da água, mas também compartilhar esse conhecimento com suas famílias. “Queremos que as crianças cheguem em casa e expliquem aos pais o processo de tratamento da água e como ela chega potável às residências”, destaca o professor.

A gerente interina da Caerd em Machadinho do Oeste, Jaqueline Lima, que teve a oportunidade de fazer uma palestra aos estudantes, juntamente com o agente de sistema e saneamento e Operador de ETA, Genner Gomes de Oliveira, também enfatiza a importância dessa parceria. “Esse projeto é uma excelente oportunidade para que os alunos aprendam sobre a água de forma prática. Estamos comprometidos em educar a comunidade sobre a importância da preservação e do uso consciente desse recurso tão valioso, especialmente em tempos de escassez”, declarou.

O projeto será concluído até o final do ano e tem como foco a conscientização sobre o tratamento da água. “Trabalhar o tema do tratamento da água é fundamental, pois é uma questão muito abordada pela comunidade de Machadinho do Oeste. Este novo método de trabalhar projetos envolve os alunos de forma ativa, permitindo que escolham o tema que mais os impacta”, conclui o professor Diolecio.