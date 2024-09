Programa “Cidadania Empresarial” atenderá empreendedores em Vilhena nos dias 18 e 19 de outubro

A 5ª edição do Programa Cidadania Empresarial, que aconteceria nos dias 27 e 28 de setembro, foi adiada devido à baixa qualidade do ar causada pelas queimadas em Rondônia. O Decreto n° 29.434, de 30 de agosto de 2024, estabeleceu recomendações preventivas para a população, em razão das condições de saúde pública provocadas pelas queimadas. Mas o evento, promovido pelo governo de Rondônia, tem nova data. Será realizado nos dias 18 e 19 de outubro no Ginásio Geraldão, em Vilhena.

O Programa tem como foco a orientação, incentivo e formalização de pequenos negócios, além de promover a educação fiscal e aproximar os empreendedores das instituições públicas. Desde o lançamento, em dezembro de 2021, o Cidadania Empresarial passou por importantes cidades como Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes e Cacoal. Desta vez, estará na cidade de Vilhena, para auxiliar no desenvolvimento de empresários e empreendedores, oferecendo serviços de formalização e apoio ao crescimento dos negócios.

Para o governador do estado, Marcos Rocha, o Programa é uma ferramenta essencial para promover o desenvolvimento dos pequenos negócios, orientar, capacitar e conectar os empreendedores com instituições que oferecem crédito e serviços de formalização. “Nosso objetivo é criar um ambiente propício para o crescimento sustentável dos pequenos negócios, e proporcionar acesso a informações, parcerias e recursos que contribuam para o desenvolvimento.”

SERVIÇOS E CAPACITAÇÕES

Durante o evento, serão oferecidas palestras e oficinas sobre gestão, finanças e marketing, além de serviços como abertura de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), com isenção dos valores cobrados pela Junta Comercial do Estado de Rondônia (Jucer) e acesso a crédito. A formalização de pequenos negócios traz benefícios como acesso a crédito diferenciado, participação em licitações, aposentadoria, e outros direitos previdenciários.

PARCEIROS

A secretaria de Finanças é a realizadora do evento, e conta com o suporte e a união dos parceiros. Para edição Vilhena estarão presentes a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Junta Comercial, Associação Comercial (Facer e Aciv), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Conselho Regional de Contabilidade (CRC/RO), Secretaria Municipal de Fazenda de Vilhena (Semfaz), prefeitura de Vilhena, entre outros parceiros.

O secretário de finanças, Luís Fernando Pereira reforça que, o sucesso do Programa Cidadania Empresarial é resultado de uma forte parceria com diversas instituições, tanto públicas quanto privadas. “Esses parceiros são fundamentais para garantir que os empreendedores tenham acesso a uma gama de serviços e orientações, que vão desde a formalização até o acesso a crédito e capacitações. Sem essa colaboração, não seria possível alcançar o impacto que temos visto nas edições anteriores do programa, e que certamente teremos na cidade de Vilhena também.”