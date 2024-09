Governo de Rondônia promove Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Cacau nos dias 26 e 27, em Jaru

Com o propósito de promover melhoria na qualidade do setor produtivo da cacauicultura, além de celebrar o compromisso dos produtores com a qualidade e inovação por meio da produção sustentável, garantindo a preservação do meio ambiente e o futuro da agricultura, o governo de Rondônia promove a 4ª edição do Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Cacau de Rondônia (ConCacau). O evento, que vem ganhando cada vez mais notoriedade no estado, vai ser realizado nos dias 26 e 27 de setembro, juntamente ao Festival do Chocolate, no município de Jaru.

A ação é executada por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae), e Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).

O titular da Seagri, Luiz Paulo, enaltece a iniciativa do governo de Rondônia com a promoção do Concurso e acredita no potencial da produção rondoniense. “Nosso produto tem qualidade e pode participar em situação de igualdade com outros produtores do Brasil. O exemplo prático disso, é a consolidação do evento em cada edição. Tudo isso irá proporcionar a verticalização dos produtos derivados do cacau, agregando mais valor aos pequenos produtores; o que fomenta a economia e gera emprego e renda aos produtores. Os vencedores receberão prêmios em dinheiro e selo de qualidade”, afirmou o secretário.

1º lugar: R$ 10 mil;

2º lugar: R$ 6 mil;

3º lugar: R$ 4 mil.

De acordo com a gerente de Programas e Projetos Estratégicos da Seagri, Larissa Cristina Duarte, cada etapa do concurso está sendo realizada criteriosamente.

A etapa final, que antecede a premiação, é a degustação dos cinco melhores chocolates das amêndoas dos produtores inscritos no concurso.

“Nesta edição, contamos com 42 produtores inscritos que participam do processo de classificação. Sabemos que o caminho até aqui não é simples, pois o trabalho do campo exige resiliência, inovação e, acima de tudo, paixão pelo que se faz. Os vencedores não serão apenas campões em qualidade, são exemplos de como podemos produzir de forma sustentável, gerando desenvolvimento social e econômico às famílias e comunidades locais”, enfatizou Larissa.

Cacau de RO ocupa o 4º lugar no ranking nacional DESTAQUE NACIONAL

PARCEIROS DO CONCURSO

O Concurso conta, também, com a parceira da Centro de Inovação do Cacau (CIC), Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron) e prefeitura do município de Jaru.

Concurso ocorre durante Festival do Chocolate, organizado pelo Sebrae, em parceria com o governo do estado FESTIVAL DO CHOCOLATE

PROGRAMAÇÃO

Dia 26/9 (quinta-feira)

Degustação dos cinco melhores chocolates das amêndoas dos produtores inscritos no concurso; e

Abertura do Festival do Chocolate.

Dia 27/9 (sexta-feira)