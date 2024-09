Judiciário distribui mais de 1,5 mil mudas de árvores em 10 fóruns de Rondônia

O Judiciário de Rondônia, em parceria com a Ecoliga de Rondônia, está distribuindo mais de 1,5 mil mudas de árvores em 10 fóruns do estado. A iniciativa faz parte do projeto “Adote o Futuro”, que busca promover o reflorestamento e a preservação ambiental em diversas comarcas. A distribuição das mudas acontece em diferentes datas e horários, com a coordenação da Escola da Magistratura de Rondônia (Emeron) e do Tribunal de Justiça de Rondônia.

A ação ocorreu em Ji-Paraná, onde foram distribuídas 800 mudas no dia 19 de setembro. No mesmo dia, Espigão do Oeste recebeu 80 mudas e Pimenta Bueno distribuiu 100. No dia seguinte, 20 de setembro, as atividades continuam em Alvorada do Oeste, com a entrega de 120 mudas às 9h, e em Rolim de Moura, 100 mudas serão entregues às 8h, nos fóruns das cidades. Alta Floresta receberá 50 mudas no mesmo dia. Em Colorado do Oeste, a entrega de 60 mudas aconteceu no dia 19 de setembro. Já as comarcas de Ariquemes, Cacoal e Ouro Preto do Oeste terão suas distribuições em datas posteriores, que ainda serão definidas.

Para o presidente do TJRO, desembargador Raduan Miguel Filho, o projeto “Adote o Futuro” reflete o compromisso do Judiciário de Rondônia com a sustentabilidade e a conscientização ambiental, envolvendo servidores(as), magistrados(as) e a comunidade local na construção de um futuro mais verde para o estado.