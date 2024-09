Serviço de 1.200 metros de capa asfáltica na Rodovia-140 é executado em Rio Crespo

Obras de infraestrutura urbana têm sido ações constantes realizadas pelo governo do estado. Equipes da Usina de Asfalto do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) de Ariquemes estão no município de Rio Crespo, que fica na região do Vale do Jamari, trabalhando na recuperação da Rodovia-140. Os serviços de aplicação da capa asfáltica iniciaram na quarta-feira (18), uma ação que vai beneficiar moradores e visitantes da cidade.

De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, a Rodovia-140 passa por dentro do município de Rio Crespo. “Vimos a necessidade de melhorar a infraestrutura urbana nesse trecho, com uma nova capa asfáltica. Serão 1.200 metros que irá receber o recapeamento, o que significa que vai melhorar a mobilidade das pessoas e a segurança. Esse é um compromisso que temos com a população de todas as regiões do estado”, ressaltou.

O gerente da Usina de Asfalto de Ariquemes, Emerson Santos pontuou acerca da ação. “Estamos trabalhando em ritmo acelerado e a equipe já fez todas as ações essenciais. Iniciamos a fase de aplicação da nova capa asfáltica, um trabalho realizado para promover melhorias nas vias do município.”