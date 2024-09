Encontro aborda orientações a produtores sobre uso da água e combate às queimadas, em Ouro Preto do Oeste

Com o propósito de orientar os produtores rurais sobre a crise hídrica e os procedimentos de dispensa e emissão de outorgas para atividades que utilizam recursos hídricos, o governo de Rondônia realizou, na sexta-feira (20), um evento no auditório do Ministério Público, em Ouro Preto do Oeste, reforçando o compromisso com a preservação dos recursos naturais e a continuidade das atividades rurais de maneira sustentável, ambientalmente consciente.

Organizado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), o encontro é resultante do diagnóstico ambiental que tem sido realizado na bacia do Rio Boa Vista.

Durante o evento, técnicos do Escritório Regional de Gestão Ambiental (Erga) de Ji-Paraná apresentaram medidas práticas e legais para a preservação da água, em meio ao cenário de escassez hídrica que atinge o estado. Além disso, foi destacada a importância de ações conscientes no uso dos recursos naturais, garantindo a sustentabilidade da produção rural.

Esse diálogo direto com os produtores é fundamental para que todos compreendam os efeitos de suas ações

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou a relevância do evento para fortalecer o setor produtivo, em alinhamento com a sustentabilidade ambiental. “Nosso compromisso é assegurar que o desenvolvimento econômico do estado ocorra em harmonia com a preservação dos nossos recursos naturais. A crise hídrica e as queimadas são desafios sérios, e precisamos, juntos, adotar medidas eficientes para garantir o uso responsável da água e a proteção do meio ambiente.”

ACESSIBILIDADE NO ATENDIMENTO

O gerente do Erga, Hemerson Alvarenga, ressaltou a importância da colaboração entre os órgãos para oferecer um atendimento mais eficiente e acessível aos produtores. “Unimos forças para fornecer orientações claras sobre os serviços disponíveis e conscientizar sobre os impactos das queimadas não apenas ao meio ambiente, mas também à saúde da população. Esse diálogo direto com os produtores é fundamental, para que todos compreendam os efeitos de suas ações e adotem práticas mais responsáveis.”

Samuel Vieira da Silva, produtor rural residente na Linha 37, Km 12, destacou a importância do evento. “Nós, produtores rurais, dependemos da água para nossa produção, então esse acompanhamento técnico é essencial. Vim aqui na reunião, fiz meu documento e estou saindo com ele em mãos”, assegurou.