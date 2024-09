Campus Vilhena, do IFRO, abre inscrições para Curso de Assistente Terapêutico Focado em TEA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena, lançou o Edital nº 53/2024, oferecendo 88 vagas para o Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de Assistente Terapêutico voltado para o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente no Departamento de Extensão do Campus Vilhena, no período de 17 a 23 de setembro de 2024, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Os interessados devem levar documentos como RG, CPF, comprovantes de endereço e de escolaridade e uma foto 3x4.

A classificação ocorrerá dentro do volume de vagas previstas e por ordem de inscrição, os candidatos excedentes, regularmente inscritos, serão relacionados em uma lista de espera, com expectativa de segunda chamada. O curso tem carga horária de 160 horas e será oferecido na modalidade híbrida, com aulas on-line e presenciais, e busca capacitar membros da comunidade local interessados em atuar na implementação de intervenções comportamentais no contexto familiar, escolar ou profissional.

Para participar, é necessário ter o ensino fundamental completo, além de conhecimentos básicos de tecnologia e acesso à internet. O objetivo é preparar os participantes para lidar com pessoas com TEA, aplicando técnicas da Análise do Comportamento Aplicada (ABA) e outras intervenções, além de desenvolver habilidades em relações interpessoais e práticas profissionais.

O edital completo está disponível no Portal de Seleção do IFRO, em que os candidatos também poderão acompanhar o cronograma e os resultados da seleção.