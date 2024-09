Obras de infraestrutura urbana são iniciadas em Santa Luzia d’Oeste pelo governo de RO

Os investimentos do governo de Rondônia em infraestrutura urbana, no município de Santa Luzia d’Oeste, tiveram início no dia 16 de setembro. A obra de pavimentação asfáltica, realizada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), faz parte do esforço contínuo da gestão estadual para levar desenvolvimento a todos os municípios do estado.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância dos investimentos em infraestrutura que vão trazer benefícios à população. “Estamos trabalhando para transformar Santa Luzia em um lugar melhor a cada dia, com condições de mobilidade, acesso e segurança. O objetivo é garantir que todos os cidadãos possam andar pelas ruas da cidade em qualquer época do ano, sem transtornos.”

De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, a equipe que está executando as obras está empenhada em garantir um trabalho com efetividade. O asfalto vai impactar diretamente na mobilidade urbana e infraestrutura da cidade, serão 3 quilômetros de nova pavimentação asfáltica.

“Os trabalhos foram iniciados no início da semana e estamos trabalhando para que em breve esteja tudo concluído, visando um futuro próspero para os moradores da região. Estamos executando obras de infraestrutura urbana em alguns municípios, e temos frentes de serviços em várias rodovias estaduais”, frisou o diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes.