Conscientização sobre crise hídrica é tema de palestra para estudantes, em Ji-Paraná

Com o intuito de evidenciar para os estudantes a importância da conscientização sobre a crise hídrica que tem afetado o estado, a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd) participou de uma Feira de Ciências, realizada no dia 12 de setembro, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Gonçalves Dias, no município de Ji-Paraná.

Para apresentar informações aos alunos, a química da Coordenadoria Estratégica de Operações Sul (Ceos), Joelma Ferreira da Silva, esteve com o técnico de sistema de saneamento, Aparecido Juvencio, abordando o tratamento de água e os impactos da crise hídrica, explicando como a Caerd administra o tratamento da água, os processos envolvidos e a importância da preservação do recurso.

Além de abordar a operação da Caerd, a química da Ceos trouxe à tona a realidade da crise hídrica enfrentada na região e as medidas que a Companhia tem adotado para mitigar os problemas associados. Com uma abordagem clara e educativa, a palestra ofereceu uma visão abrangente sobre os desafios enfrentados e as estratégias implementadas para assegurar a qualidade e a continuidade do fornecimento de água.

“Participar da Feira de Ciências foi uma oportunidade valiosa para interagir diretamente com a comunidade escolar, e explicar como o tratamento de água é fundamental para garantir um abastecimento seguro e sustentável. A crise hídrica é um desafio global, e é essencial que todos nós, como cidadãos, entendamos nosso papel na preservação dos recursos hídricos. A Caerd está empenhada em encontrar soluções e compartilhar conhecimentos para enfrentar essa crise, garantindo um futuro melhor para todos”, destacou Joelma Ferreira.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, também se manifestou sobre a importância da conscientização. “Iniciativas como essa são fundamentais para educar as novas gerações sobre a importância da água. A crise hídrica que enfrentamos exige a colaboração de todos. Precisamos ensinar nossos jovens a valorizar e preservar esse recurso vital, que é a base da vida. Somente através da conscientização e do engajamento de todos, conseguiremos superar os desafios e construir um futuro sustentável para o nosso estado.”

GESTÃO CONSCIENTE

A participação da Caerd no evento foi um momento oportuno para estreitar o relacionamento com a comunidade escolar e reforçar a importância da gestão consciente da água. A troca de informações e a interação com os alunos e pais ajudaram a sensibilizar o público sobre a relevância das práticas sustentáveis, além da necessidade de colaboração de todos na preservação dos recursos hídricos.