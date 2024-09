7ª edição do Concurso Leiteiro premia animais dos produtores rurais da região

A 7ª edição do Concurso Leiteiro Territorial de Ji-Paraná premiou, no sábado (14), vacas e novilhas na Expojipa 2024, no pavilhão dos animais no Parque de Exposição Hermínio Victorelli. O evento foi organizado pela Associação Rural de Rondônia (ARR) com a coordenação da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater).



Ao todo, 1615 kg de leite foram coletados durante os quatro dias de competição que foram doados para uma instituição que acolhe crianças no município. Foram 13 produtores rurais participantes dos municípios de Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Teixeiropólis, Vale do Anari, Presidente Médice e Alvorada D’Oeste.



Para o presidente da Expojipa 2024, Sérgio Suganuma, o concurso leiteiro apresentou uma competição com animais de alto valor genético e produção de leite. Ele destacou o comprometimento dos produtores rurais que participaram da competição e dos profissionais da Faculdade São Lucas, Agromarcas, Emater e Laticínio Toya, que uniram forças para a realização do evento.



O coordenador e médico veterinário da Emater, Amâncio Estevão Neto, afirmou que o concurso foi um momento de confraternização e de aprendizado. Ele reforçou que o resultado foi satisfatório e agradeceu aos produtores rurais da região central. Foram premiados com R$ 12 mil (1º lugar), R$ 7 mil (2º lugar), R$ 5 mil (3º lugar) R$ 3 mil (2º lugar) e R$ 2 mil (5º lugar) todos os cinco primeiros colocados de cada categoria.



Os ganhadores na categoria “Vacas” foram os animais “Uberaba” de Ouro Preto do Oeste (Anderson Vieira Cândido), “Chumbada” de Vale do Anari (Ícaro Costa Damasceno), “Fabiana” de Alvorada D’Oeste (Lizianne de Matos Emerick), “Coração” de Vale do Anari (Danilo Wallace Ferreira Souza), e “Fantasia” de Ji-Paraná (Renan Corrêa Fulaneti).



Na categoria “Novilha”, os animais premiados foram “Expressão” de Vale do Anari (Ícaro Costa Damasceno), “Yuca” de Vale do Anari (Augusto Pereira de Souza), “Cabana-0027” de Vale do Anari (Danilo Wallace Ferreira Souza), “Tubaína” Teixerópolis (Paulo Faria Moreira) e “Fortuna” do Distrito de Nova Londrina em Ji-Paraná (Hélio Silva Jesus).