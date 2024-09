Governo de RO prorroga prazo para restaurantes de Jaru, Rolim de Moura e Vilhena se credenciarem ao Prato Fácil

Os proprietários de restaurantes em Jaru, Rolim de Moura e Vilhena têm até o próximo dia 25, antes das 9h, para se credenciarem no programa Prato Fácil, com base nos critérios estabelecidos no edital de Chamamento Público 90075/2024, que pode ser acessado no site da Superintendência Estadual de Licitações (Supel). Criado em 2021 pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), o programa já ofertou mais de 3,3 milhões de refeições saudáveis e nutritivas, ao custo de R$ 2 para famílias em situação de vulnerabilidade nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná e Vilhena.

A intenção do governo é expandir o programa a para mais dois municípios (Jaru e Rolim de Moura), bem como renovar o contrato do estabelecimento já credenciado em Vilhena e credenciar novos para garantir mais opções aos beneficiários. “O Prato Fácil tem feito a diferença na vida de muitas famílias, por isso, é importante sua expansão para outros municípios”, observou o governador de Rondônia Marcos Rocha.

A secretária da Seas, Luana Rocha, lembrou que, para ter acesso à alimentação, é necessário estar inserido no Cadastro Único (CadÚnico) com renda familiar mensal de até meio salário mínimo, por pessoa, ou receber o benefício de Prestação Continuada (BPC) ou aposentado com valor não superior a um salário mínimo. No momento de retirar a refeição no restaurante credenciado é exigida a apresentação de documento de identificação com foto. “Estamos dando mais uma chance para que os proprietários de restaurantes possam atender a centenas de famílias com uma alimentação saudável, tendo como contrapartida, recursos do governo estadual para custear o valor do prato feito ou marmitex”, reforçou.