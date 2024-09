Ações de prevenção às queimadas e preservação ambiental são realizadas pelo governo de RO, no Vale do Jamari

Com o objetivo de orientar e conscientizar a população sobre a preservação ambiental e os danos causados pelas queimadas, além de abordar temas como recursos hídricos e resíduos sólidos, atendendo às orientações do Plano de Gestão Ambiental de Prevenção e Combate às Queimadas e Incêndios Florestais, o governo de Rondônia promove, de 16 a 20 de setembro, atividades em municípios que compõem a região do Vale do Jamari.

As ações são realizadas por técnicos da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam), e visam ofertar atividades educativas que incentivam os cuidados com a preservação, por meio de palestras em escolas, rodas de conversas, educomunicação em rádios, blitz educativas com cartilhas informativas, todas voltadas à prevenção e combate aos danos e ilícitos ambientais.

A proposta consiste em ações de curto, médio e longo prazo, para atender aos princípios da prevenção e precaução, desenvolvendo atividades preventivas efetivas, que favoreçam o fomento e a integração com os municípios do estado. Essas iniciativas integram um esforço contínuo para promover a conscientização e envolver a população nas ações de preservação ambiental, em parceria com os municípios.

As iniciativas integram uma ação contínua para promover a conscientização

As atividades seguem o cronograma:

Dia 17/9: na Escola Municipal Professora Maria de Jesus Grilo e EEEFM Alberto Nepomuceno, em Machadinho do Oeste;

Dia 18/9: Escola Henrique Dias, na zona Rural de Ariquemes; e Escola Marechal Rondon em Buritis, além de blitz educativa;

Dia 20/9: encerramento das atividades na Escola Francisco Mignone, em Rio Crespo; na Escola Santa Marcelina e na EEEF Custódio Gabriel Filho, em Alto Paraíso, com mais uma blitz educativa.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações de conscientização são essenciais para garantir que as comunidades compreendam a importância da preservação ambiental e os impactos das queimadas. “As atividades realizadas nas escolas são fundamentais na estratégia de combate aos incêndios florestais e queimadas ilegais. O governo tem trabalhado para promover práticas sustentáveis e proteger os recursos naturais do estado”, salientou.

De acordo com a coordenadora da Ceam, Deigna Lais Oliviak, as atividades intensificam em atenção à Lei n° 5.281, de 12 de Janeiro de 2022, que instituiu o “Setembro Cinza”, alusivo à campanha de conscientização da população sobre prevenção de queimadas e incêndios florestais no estado de Rondônia, visto que se trata de período crítico do ano. “Buscamos levar informações e orientações com o intuito de auxiliar a população, bem como promover a conscientização, prevenção e o direcionamento sobre a importância da preservação e manutenção dos recursos naturais”, ressaltou.

O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos destacou que, o trabalho de educação ambiental voltado à orientação é fundamental para conscientizar toda a sociedade. “Com a iniciativa, o governo de Rondônia fortalece as ações de preservação do meio ambiente, além de estimular práticas sustentáveis à população”, enfatizou.