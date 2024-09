Ieda Chaves solicita substituição de ponte de madeira por concreto sobre o Rio Guarajús, na RO-499

Diante da precariedade estrutural da ponte de madeira localizada sobre o Rio Guarajús, na RO-499, no trecho que conecta o município de Corumbiara a Carijó (KM 11,20), na região do Cone Sul do Estado, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou, nesta semana, a Indicação Nº 7850/2024 ao Governo de Rondônia, ressaltando a necessidade de substituição da substituição. A demanda foi apresentada por Risia Neves, uma liderança local.

De acordo com o parlamentar, a trafegabilidade no local apresenta riscos significativos para motoristas e pedestres. O documento aponta que a ponte não oferece mais condições mínimas de segurança, representando uma ameaça tanto para o tráfego de veículos pesados quanto para o transporte de passageiros e mercadorias, devido ao desgaste avançado (tábuas soltas e apodrecidas).

Ieda Chaves argumentou que a ponte é uma via crucial para o escoamento da produção agrícola da região, sendo uma rota estratégica para o desenvolvimento econômico local. “A substituição por uma estrutura mais robusta e segura, preferencialmente de concreto, não só garantirá a segurança dos usuários, como também contribuirá para o fortalecimento da infraestrutura de transporte no Estado”, afirmou a deputada.

Divulgação

Resistência e segurança

Desta forma, há uma recomendação para que o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER/RO) realize a substituição por uma ponte de concreto, considerada mais resistente e segura. Além disso, a mudança contribuirá para a fluidez do tráfego, evitará acidentes e promoverá o desenvolvimento sustentável da região.

“A precariedade atual não apenas ameaça a segurança dos cidadãos, mas também prejudica o transporte de mercadorias e o escoamento da produção agrícola, gerando impactos negativos na economia local”, justificou Ieda Chaves.