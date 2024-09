Centro Especializado de atenção às vítimas de crimes e atos infracionais, do TJRO, visita rede de atendimento em Candeias do Jamari

A equipe de atendimento do Centro de Atenção às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais (CEAV), do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), realizou visitas às instituições da rede de atendimento em saúde, psicológica e social do município de Candeias do Jamari com o objetivo de divulgar os serviços, dirimir dúvidas, se colocar à disposição e firmar parcerias. A iniciativa faz parte do projeto chamado “Conexão: CEAV atuando com a rede de atendimento”.

Instituído pelo TJRO em 2022, o CEAV surgiu com a necessidade de priorizar o atendimento humanizado às vítimas de crimes e atos infracionais. Através do Centro, que atende toda a comarca de Porto Velho, que inclui os municípios de Candeias e Itapuã do Oeste, são oferecidos diversos serviços como: informação processual, atendimento especializado com equipe técnica composta por psicóloga e assistente social, encaminhamentos, orientações, escuta, entre outras.

A expansão na divulgação do CEAV atende à Resolução N. 245/2022-TJRO, que dispõe que o Centro manterá contato permanente com a rede de serviços públicos e privados para atendimento das vítimas de crimes, diretas e indiretas, com o propósito de encaminhá-las formalmente, visando suprir suas necessidades. Com a aproximação das instituições, a equipe busca conscientizar as instituições e o público atendido pela comarca para que tenham ciência de que existe um local para recebê-las de forma especializada e humanizada.

As visitas mencionadas foram realizadas no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA), Centro de Especialidade Médica (CEM) e Secretaria Municipal de Educação (SEMED). Nos locais também foram fixados cartazes informativos sobre o trabalho da unidade.

Conheça o CEAV