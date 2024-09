Investimentos do governo de RO proporcionam mais desenvolvimento à população de Ariquemes

Com o intuito de promover o desenvolvimento do estado, o governo de Rondônia tem realizado inúmeros investimentos nos municípios, como é o caso de Ariquemes, localizado na região do Vale do Jamari. Benefícios que trazem melhorias para a área urbana, em estradas, infraestrutura escolar, serviços de saúde, assistência social e muitos outros, e que visam o crescimento e oferecem dignidade à população.

Desde o início desta gestão, a busca por excelentes resultados foi encabeçada por secretarias estaduais, com o objetivo de proporcionar maior qualidade em todos os serviços públicos. Entre as áreas prioritárias, como saúde e educação, o município já recebeu cerca de R$ 74,025 milhões em repasses para aquisição de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Farmácia Básica, Projeto Compartilhando Saúde, Cofinanciamento, entre outros serviços.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os projetos realizados no município proporcionam bem-estar à sociedade. “Os investimentos que fazemos em Ariquemes, refletem a eficiência de uma administração transparente e comprometida com os rondonienses. O governo do estado vem melhorando muito a vida das pessoas, apostando no conforto e na qualidade dos serviços, o que reforça nossa missão municipalista, que vai além de prover recursos, mas também acompanhar todo o processo de transformação”, ressaltou.

A comunidade escolar também foi contemplada com um total de R$ 4,2 milhões em investimentos, que trouxeram conforto e mais estrutura para 12 escolas estaduais, através da construção de novas salas, auditórios e reformas em geral. Também foram destinados mais de R$ 50 milhões às instituições com entrega de equipamentos, materiais didáticos, aparelhos de informática e convênios firmados com o município.

Rodovias em Ariquemes recebem serviços de recapeamento, patrolamento e manutenções INFRAESTRUTURA URBANA

Em cada obra do estado, o cidadão é quem se beneficia. Nessa mesma perspectiva, o Executivo rondoniense reforçou a melhoria estradas para facilitar o escoamento da produção agrícola, além disso, contribuiu com o setor ao já ter fornecido equipamentos e implementos agrícolas que dão condições adequadas ao trabalho realizado pelos produtores.

O reforço dos equipamentos das forças de segurança auxilia nas ações de proteção CIDADANIA

E cidadania também se faz com uma cidade mais segura, o que foi garantido pela disponibilização de 10 Sistemas Interativos de Videomonitoramento instalados em locais públicos, reunindo um investimento superior a R$ 167 mil. Esta proteção tem o reforço do aparelhamento das unidades de forças de segurança presentes na cidade, além da entrega recente de uma academia de musculação para o Corpo de Bombeiro Militar, que auxilia no preparo da corporação que atua nas ações de defesa desempenhada.

EMPREENDEDORISMO

Quando o assunto é empreendedorismo, o Programa de Apoio às Micros e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios de Rondônia (Proampe) tem transformado a realidade do empreendedor de Ariquemes. Já são mais de R$ 4 milhões aplicados no apoio e financiamento de investimentos produtivos na cidade, recurso que tem fortalecido sobremaneira a economia local e permitido a realização de muitos sonhos.