Recuperação de ponte na RO-135 fortalece o turismo e o escoamento agrícola em Alta Floresta d’Oeste

O governo de Rondônia concluiu, no sábado (14), os serviços de recuperação da ponte de madeira no quilômetro 29 da Rodovia-135, sobre o Rio Vermelho, localizada entre os distritos de Vila Marcão e Porto Rolim do Guaporé, no município de Alta Floresta d’Oeste. A obra foi executada pela equipe de pontes da 5ª Residência Regional do Departamento de Estradas de Rodagem e Transporte (DER-RO).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, manter estradas e pontes em boas condições é sinônimo de progresso para região. “Os investimentos do governo em infraestrutura são essenciais tanto para o acesso quanto para o escoamento da produção agrícola. A RO-135 é uma via importante na região da Zona da Mata, e também uma rota que leva ao paraíso da pesca esportiva, Porto Rolim do Guaporé, destino de turistas de várias partes do estado, Brasil e até do exterior”, ressaltou.

Segundo residente regional do DER-RO, Nilson Oliveira, a ponte tem 25 metros de extensão. “Substituímos o madeiramento desgastado pela ação do tempo e instalamos defensas laterais para garantir maior segurança na travessia sobre o Rio Vermelho”, explicou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, salientou a importância da recuperação das pontes de madeira para garantir mais segurança e melhores condições de tráfego. “Estamos trabalhando no planejamento para, no futuro, substituir essas estruturas antigas por construções definitivas. No entanto, nossa prioridade atual é restaurar as pontes existentes para assegurar a trafegabilidade e a segurança dos usuários.”