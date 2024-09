Concluída a manutenção de 40 quilômetros da RO-370 entre Parecis e Alto Alegre dos Parecis

O governo de Rondônia concluiu no sábado (14), a manutenção de aproximadamente 40 quilômetros da RO-370, no trecho primário entre os municípios de Parecis e Alto Alegre dos Parecis. Os trabalhos, realizados pelo Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), por meio da 5ª Residência Regional de Rolim de Moura, garantem a trafegabilidade e o escoamento da produção na região.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância das ações para garantir a mobilidade e o escoamento da produção agrícola na região. “As estradas são o elo do progresso, interligando as regiões por onde passam toda a produção do estado. Rodovias trafegáveis são sinônimo de um futuro próspero para economia e o desenvolvimento de Rondônia, e o governo tem investido para mantê-las conservadas.”

Os trabalhos, iniciados em 26 de agosto, envolveram limpeza lateral da vegetação, drenagem, instalação de saídas de água pluvial, patrolamento e encascalhamento em pontos específicos, conforme explicou o residente regional do DER-RO, Nilson Oliveira. “Instalamos bueiros em alguns trechos para evitar erosões, e removemos a vegetação das margens da estrada.”

De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, a equipe da Zona da Mata segue o cronograma anual de obras com foco na eficiência. “A 5ª Residência Regional é responsável pelas rodovias primárias da região, e nosso time técnico faz um levantamento minucioso antes de iniciar os serviços. Atualmente, as 15 Residências Regionais do DER-RO gerenciam mais de 4.500 quilômetros de rodovias não pavimentadas”, destacou.