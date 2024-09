Ministério Público de Rondônia realiza “MP em Debate Acadêmico” em Vilhena

O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) realizou, na última sexta-feira (13), palestra no auditório da Promotoria de Justiça de Vilhena. O evento é mais uma edição do projeto “MP em Debate Acadêmico”, com o tema “A Importância do Tribunal do Júri para a Democracia Popular”. A palestra foi ministrada pelo Promotor de Justiça Rodrigo Leventi Guimarães, direcionada aos acadêmicos de Direito da Faculdade UNINASSAU Vilhena.

Durante a palestra, o Promotor de Justiça apresentou um vídeo institucional sobre o funcionamento do júri. Ele explicou, de forma clara e simples, o papel do Ministério Público no processo, ressaltando a importância da participação popular no Tribunal do Júri.