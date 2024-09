Laboratório Móvel reforça ensino de ciências e aprendizagem na escola Carmem Ione, em Ariquemes

Adquiridos pelo governo de Rondônia, os Laboratórios Didáticos Móveis (LDM) são uma das ferramentas mais utilizadas no ensino de ciências das escolas da Rede Pública Estadual de Ensino. Os estudantes do 6º ao 9º ano da EEEFM Carmem Ione de Araujo, vivenciaram na prática os conteúdos aprendidos nos livros didáticos, estimulando a interação e aprendizagem dos alunos. As atividades na escola aconteceram no dia 5 de setembro, em Ariquemes.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os Laboratórios Móveis garantem a aprendizagem prática por meio da experimentação, em conformidade com a Base Nacional Comum Curricular. “Com a ferramenta, o governo favorece o desenvolvimento do protagonismo dos estudantes para construção do conhecimento e pensamento científico, crítico e criativo”, ressaltou.

De acordo com a professora de ciências da natureza do 6º ano, Adriana Rodrigues de Assis, com a utilização do LDM, a receptividade dos alunos com os temas propostos é muito boa. “O uso do Laboratório Móvel na escola, permite que os alunos explorem e façam descobertas por meio de experimentação; incentivando a curiosidade, autonomia, pensamento crítico e resolução de problemas à medida que os alunos testam hipóteses e observam os resultados, promovendo assim, o trabalho em equipe, colaboração e habilidade de se comunicar efetivamente com os colegas”, destacou.

Aulas práticas têm criado um ambiente de aprendizado dinâmico e interativo

A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Ana Lúcia Pacini evidenciou a mobilidade do equipamento, que pode transitar entre as salas de aula de maneira completa ou apenas com os materiais necessários, possibilitando que professores trabalhem, simultaneamente, os seus projetos pedagógicos, tornando as aulas mais atraentes. “Com a utilização do LDM, os estudantes estão aplicando teorias e conceitos aprendidos nas aulas em situações práticas, estimulando a interação e aprendizagem ativa dos mesmos, e assim solidificando o entendimento sobre os temas e verificação na prática das consequências esperadas.”

Laboratório possui microscópio, torso, esqueleto, vidrarias, reagentes químicos, entre outros

LABORATÓRIO MÓVEL

Cada laboratório é composto por itens como microscópio, torso, esqueleto, vidrarias, reagentes químicos, entre outros, que facilitam a aprendizagem e contribuem pedagogicamente para o desenvolvimento dos estudantes nos componentes curriculares de ciências (anos finais do ensino fundamental) e biologia, física e química (ensino médio), com vistas à articulação dos conteúdos trabalhados em sala de aula.