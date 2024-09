Estudante de Espigão do Oeste é medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica

O estudante da Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (EEEMTI) 7 de Setembro, Gustavo Henrique Silva dos Reis Nascimento, de 17 anos, conquistou com a nota 9,6 – a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA). O estudante realizou a prova da OBA no dia 17 de maio na própria escola, localizada no município de Espigão do Oeste, sob supervisão dos professores aplicadores.

Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), ao todo, 34 estudantes foram inscritos na Olimpíada, tanto da rede pública de ensino quanto da privada. As medalhas e certificados de participação foram enviados na terça-feira (10) pela organização da OBA.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha enfatizou que, a conquista de uma medalha em uma competição tão prestigiada como a OBA é um testemunho do talento e do potencial dos jovens estudantes. “Isso demonstra que estamos no caminho certo para formar futuros líderes em ciência e tecnologia.”

SOBRE A OLIMPÍADA

A OBA é realizada anualmente pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB). Podem participar estudantes dos ensinos fundamental e médio em todo o território nacional, e também no exterior, desde que das escolas de língua portuguesa.

De acordo com a titular da Seduc, Ana Lúcia Pacini, esta é uma das olimpíadas do conhecimento mais difíceis do país. “O excelente desempenho do Gustavo trouxe uma medalha de ouro para Rondônia, o que destaca o ensino ofertado pela Escola 7 de Setembro, que é uma instituição que atua em tempo integral”, pontuou.

MODELO PEDAGÓGICO

O professor Sergio Cândido e o estudante Gustavo Henrique

“A premiação vem para mostrar que o modelo pedagógico de Escola em Tempo Integral funciona e dá certo. Outros cinco estudantes da nossa escola não alcançaram medalhas, mas se saíram muito bem na avaliação e receberam certificado de participação. Gustavo é um aluno muito dedicado e não é à toa que sempre é destaque da escola. Como professor, fico extremamente orgulhoso e emocionado com a conquista de uma medalha na Olimpíada de Astronomia. Isso representa o reconhecimento do esforço e dedicação dos alunos, e excelência no ensino e a capacidade de inspirar e motivar os estudantes a alcançarem grandes feitos”, evidenciou.