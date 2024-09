Equipes buscam alternativas de acesso aos locais de combate a focos de calor no Parque Guajará-Mirim

Desde o início da “Operação Temporã”, no dia 1º de setembro, a área afetada pelo fogo no Parque Estadual Guajará-Mirim foi reduzida em 72,80%, o que equivale à aproximadamente 1.691,1321 hectares salvos por dia. Os dados são apontados pelo Boletim Diário, com foco nas ações desenvolvidas no combate aos incêndios florestais efetivadas pelo governo de Rondônia, que envolve a integração de instituições estaduais e federais, objetivando aumentar a capacidade de redução dos riscos e ampliar a resposta às queimadas.

As ações da “Operação Temporã”, dividida em duas fases (I e II), têm empregado todos os esforços no interior ou entorno tanto do Parque Estadual Guajará-Mirim quanto na Estação Ecológica Soldado da Borracha. Medidas estratégicas são implementadas pelas equipes envolvidas, visando o fortalecimento no monitoramento, a prevenção e o combate aos incêndios florestais.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, todas as equipes continuam empenhadas em investir em ações que reprimam os focos de calor e, consequentemente, avancem no combate aos incêndios florestais. “A redução nos focos resulta de um conjunto de medidas implementadas por instituições que compõem a “Operação Temporã I e II”, e vamos continuar avançando e reduzindo os riscos nas duas regiões em que as ações ocorrem”, enfatizou.

CONDIÇÕES DE ACESSO

No Parque Estadual Guajará-Mirim, as dificuldades de acesso aos focos de calor têm sido o principal obstáculo para as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia (CBMRO), formada por homens e mulheres. Na manhã de sexta-feira (13), por exemplo, a equipe coordenada pelo tenente BM Alexandre Trajano efetuou diferentes trajetos no deslocamento para um mesmo foco de calor, devido às condições de acesso.

Coordenador da Operação no Parque Guajará-Mirim destaca apoio de instituições

“Estamos chegando ao final de mais uma semana de intenso combate ao fogo. Obtivemos avanços graça ao empenho de todas as instituições envolvidas e ao governo do estado, que tem sido primordial em dar total suporte às ações ostensivas e de combate às queimadas. As dificuldades são resultantes das características geográficas e geológicas da área, remetem intensa dificuldade dos operadores em acessar atalhos em plena mata fechada, carreadores com charco, ribeiros de água profundas, elevação do terreno e o relevo com formações rochosas e ondulações formando montanhas intransponíveis pela logística e ação humana”, explicou o tenente-coronel PM, Francisco Wesley.

SOLDADO DA BORRACHA

Desde o dia 8 de agosto, quando a segunda fase da operação teve início, 59 focos de calor foram registrados, sendo que a área de influência de eventos de fogo ativos é de 2.287 hectares. Além do combate ao incêndio, está ocorrendo o trabalho de segurança em toda região. Foram apreendidas armas de fogo e munições e realizadas 38 abordagens policiais e de fiscalização. Na sexta-feira foram desencadeadas ações contra as queimadas, que incluíram a destruição de pontes clandestinas construídas ilegalmente no local para o transporte de madeira.

Pontes clandestinas foram encontradas durante a Operação

ENTIDADES ENVOLVIDAS

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da união de esforços para combater esses crimes ambientais e proteger o patrimônio natural do estado. As ações reúnem o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), Superintendência de Polícia Técnico-Científica (Politec), Gerência de Aviação Aérea do Estado de Rondônia (Gave), Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Polícia Federal (PF), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Exército Brasileiro.