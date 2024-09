Revitalização do Espaço Alternativo em Ariquemes será mais uma opção de lazer para população

A revitalização do Espaço Alternativo da Avenida Capitão Silvio, localizado no Bairro Jardim Jorge Teixeira, em Ariquemes, está em plena execução. A obra, realizada pelo governo de Rondônia, ultrapassou 10% de execução neste segundo semestre. O projeto conta com um investimento de R$ 23 milhões, sendo R$ 18 milhões do governo do estado e R$ 5 milhões de contrapartida do município, e inclui a construção de novas ciclovias, calçadas acessíveis e ampliação das áreas de lazer. A ação é desenvolvida em parceria com o município, sob fiscalização da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a revitalização do Espaço Alternativo objetiva a melhoria da infraestrutura urbana e a qualidade de vida da população. “O governo tem investido em ações que transformam o cotidiano das pessoas. Com a execução de obras em Ariquemes, o estado impulsiona o desenvolvimento de todas as regiões”, ressaltou.

No momento, os trabalhos estão focados em escavações e na instalação de tubos de concreto para a drenagem de águas pluviais, etapa fundamental para garantir a durabilidade das futuras instalações. De acordo com o secretário da Seosp, Elias Rezende, a equipe da Secretaria está atenta a cada detalhe da execução para garantir que o trabalho siga conforme o cronograma. “Em breve, Ariquemes contará com um espaço revitalizado, adequado às atividades esportivas de lazer e convivência social”, pontuou.

Segundo o engenheiro fiscal Felipe Cipriano, a obra é mais uma iniciativa do governo de Rondônia com o intuito de promover o desenvolvimento do município. “A proposta de revitalização do Espaço Alternativo da Capitão Silvio, visa estimular o desenvolvimento sustentável, melhorar a infraestrutura e impulsionar o turismo local”, pontuou.

NOVO PONTO TURÍSTICO

Além de oferecer um local renovado aos moradores, com a conclusão das obras, o Espaço Alternativo se tornará mais um ponto de visitação e lazer em Ariquemes, fortalecendo o turismo e comércio local. Assim como, incentivará a prática de esportes ao ar livre e a interação social, elevando a qualidade de vida da população.