Centro de Referência Materno Infantil está atendendo em novo endereço

As obras de reforma e ampliação do Centro de Referência Materno Infantil (Creami) de Ji-Paraná iniciaram em agosto. O projeto, que tem um orçamento aproximado de R$ 600 mil, está previsto para ser concluído em 180 dias. Com a reforma, os espaços internos serão adequados, incluindo a ampliação de setores como a recepção, o que aumentará a capacidade de atendimento à população. Além disso, as partes elétrica e hidráulica serão completamente substituídas.

Durante o período de obras, o Creami está operando temporariamente no prédio do Centro Especializado em Reabilitação (CER III), localizado na Rua Barão do Rio Branco (T-16), nº 1461, no bairro Nova Brasília, no 2º Distrito.

O Creami oferece cuidados especializados para crianças e gestantes de alto risco, com uma equipe multiprofissional composta por médico pediatra, obstetra, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem e ultrassonografista. Os atendimentos são realizados por meio de encaminhamentos das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Quando uma criança ou gestante é avaliada como de alto risco, ela é direcionada ao Creami.

Segundo Alice Pedroso do Nascimento, diretora do centro, “O Creami realiza em média 30 atendimentos por dia, atendendo pacientes de 17 municípios da região central e do Vale do Guaporé.”

O Centro de Referência Materno Infantil funciona de segunda a quinta-feira, das 7h às 17h, e às sextas-feiras, das 7h às 13h.

O Creami é parte do Departamento de Média e Alta Complexidade (DMAC), que também administra o Hospital Municipal Dr. Claudionor Couto Roriz, a Unidade de Pronto Atendimento Anna Beatriz Oliveira da Silva (UPA do 2º Distrito), o Centro Especializado em Reabilitação (CER III), o Centro de Atenção Psicossocial Raio de Luz (CAPS II) e outras unidades de atendimento especializado.