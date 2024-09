Ações de conscientização sobre combate às queimadas e incêndios florestais acontecem em Candeias do Jamari

Em meio a um período crítico de estiagem, quando o risco de queimadas e incêndios florestais aumenta consideravelmente, as ações de conscientização sobre os cuidados com o meio ambiente tornam-se ainda mais urgentes e necessárias. Com o intuito de fortalecer o combate aos ilícitos ambientais, o governo de Rondônia realizou, no município de Candeias do Jamari e nos distritos de Nova Samuel e Triunfo, atividades voltadas ao combate às queimadas rurais e urbanas, na quarta-feira (11), ações que têm continuidade nesta quinta-feira(12).

Organizadas por técnicos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) por meio da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam), em apoio à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam) de Candeias do Jamari, e parceria com o Batalhão de Polícia Ambiental (BPA), são realizadas atividades voltadas ao combate às queimadas rurais e urbanas, à conservação dos recursos hídricos, e que abrangem também o descarte correto dos resíduos sólidos.

Durante as atividades, os técnicos ressaltam também a importância do Decreto Estadual n° 29.428, de 28 de agosto de 2024, que suspende temporariamente a permissão do uso do fogo em todo o estado de Rondônia.

As ações envolvem palestras em escolas, pitstops educativos e panfletagem

Atividades

A coordenadora de Educação Ambiental, Deigna Lais Oliviak ressalta que, em um período crítico como este é fundamental realizar atividades que envolvam diretamente a população. A coordenadora destaca ainda que ao interagir proativamente com a comunidade, conseguimos aumentar a conscientização sobre os riscos das queimadas e a importância da conservação ambiental.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a proximidade com os cidadãos permite esclarecer dúvidas, compartilhar informações importantes e promover ações práticas que ajudam a reduzir os impactos da estiagem e prevenir incêndios. “A participação de todos é essencial para enfrentarmos juntos esse desafio e proteger o meio ambiente,” ressaltou.

Neste mês, todas as atividades de Educação Ambiental são alusivas à campanha Setembro Cinza, prevista pela Lei nº 5.281, de 12 de janeiro de 2022, que tem por finalidade reforçar a importância da conscientização da população e auxiliar na concretização das ações de proteção ambiental e prevenção às queimadas.