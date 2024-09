Obras de pavimentação avançam com ações executadas no distrito de Vila Marcão

Com o objetivo de fortalecer a infraestrutura viária e melhorar a qualidade de vida da população, as obras de pavimentação na Vila Marcão, distrito de Alta Floresta d’Oeste, seguem em ritmo acelerado com os investimentos do governo de Rondônia na região. As obras fazem parte de um conjunto de ações executadas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), que vem atuando de forma integrada em diferentes municípios do estado.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a importância da obra para os usuários. “O governo está investindo e trabalhado em obras essenciais para proporcionar mais segurança e qualidade de vida à população. A pavimentação do distrito de Vila Marcão é um reflexo do empenho da gestão com a comunidade e com a melhoria das condições de tráfego em todo o estado.”

De acordo com o responsável pelas atividades no distrito, Rogério Nicácio, a obra está sendo executada em 1.600 metros, sendo que mil metros estão com a base toda concluída, pronta para receber a capa asfáltica, já o restante de 600 metros estão sendo preparados. Será lançado um bueiro de tubo ármico de 18 metros de comprimento e em outro ponto será feito um aterro de 4 metros de altura. “Estamos trabalhando com eficiência e rapidez, logo a população terá um asfalto durável de Concreto Betuminoso Usina a Quente (CBUQ)”, frisou.

Cafeicultor morador do distrito de Vila Marcão aguarda com expectativa a conclusão da obra

O diretor-geral do DER-RO, Éder André Fernandes, enfatizou que a obra contempla tanto a pavimentação quanto a melhoria dos sistemas de drenagem e sinalização. “Os usuários da Rodovia 135 saindo de Alta Floresta d’Oeste até a Vila Marcão terão a via asfaltada. O nosso trabalho é oferecer uma infraestrutura com durabilidade e proporcionar maior segurança para os moradores e produtores rurais da região”, salientou.