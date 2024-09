Ações de educação ambiental acontecem durante o 30º Festival de Praia de Pimenteiras

Com o objetivo de cumprir as diretrizes do Plano de Gestão Ambiental de Prevenção e Combate às Queimadas e Incêndios Florestais, com E atividades educativas para incentivar a preservação ambiental, o governo de Rondônia realiza de 6 a 8 de setembro, durante o 30º Festival de Praia de Pimenteiras, uma série de ações voltadas à conscientização da população sobre a importância do cuidado com o meio ambiente. As atividades serão desenvolvidas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), lideradas por técnicos da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam), com foco na prevenção de queimadas, uso sustentável dos recursos naturais e proteção das florestas.

Entre as ações de educação ambiental, estão previstas palestras, distribuição de material informativo e atividades interativas com o público. Serão abordados temas como a prevenção de queimadas e a gestão correta dos resíduos sólidos, incentivando os participantes a adotar práticas sustentáveis. Além disso, serão utilizadas metodologias ativas, que envolvem diretamente os participantes do evento, com o objetivo de fornecer informações, orientações, sensibilização e conscientização sobre esses temas. Essas abordagens interativas permitirão uma maior conexão com o público, promovendo a educação ambiental de maneira eficaz e acessível.

O governador Marcos Rocha destacou a importância de aliar diversão e conscientização ambiental. “O Festival de Praia de Pimenteiras é uma excelente oportunidade para mostrarmos o compromisso com o meio ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais. Queremos garantir que a população aproveite o evento com responsabilidade e respeito à natureza”, afirmou.

PRESERVAÇÃO

Para a coordenadora da Ceam, Deigna Laís Oliviak, o festival é uma oportunidade para reforçar a preservação ambiental e a responsabilidade de cada indivíduo na conservação dos recursos naturais. “Nosso objetivo é fazer com que as pessoas entendam a importância de preservar o meio ambiente, especialmente em regiões turísticas. Vamos trabalhar com a conscientização para que todos possam desfrutar das belezas de Rondônia de forma sustentável”, destacou.

O secretário da Sedam, Marco Antônio Lagos, ressaltou a importância de integrar as atividades recreativas com a conscientização ambiental, reforçando o compromisso com um turismo responsável. “É fundamental que o uso dos espaços naturais, especialmente em eventos de grande porte como o Festival de Praia, seja acompanhado de ações de educação ambiental. Nosso empenho é garantir que o festival traga não só entretenimento, mas também um legado de conscientização sobre os impactos das queimadas e a necessidade de preservação dos recursos naturais”, concluiu.