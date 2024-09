AMT realiza blitz educativa na Semana Nacional do Trânsito

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por meio da Autarquia Municipal de Trânsito (AMT), está reforçando a campanha da Semana Nacional do Trânsito, promovida no mês de setembro. As ações estão sendo realizadas com o objetivo de promover a paz no trânsito.

“Em setembro é celebrada a Semana Nacional do Trânsito, entre os dias 18 e 25, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro. Para isso, a AMT realizará várias ações durante o mês de setembro, como, por exemplo, blitz educativas com a finalidade de orientar nossos condutores no uso de rotatórias e panfletagem com o tema 'Paz no trânsito começa por você',” relatou Rogeldo Menezes, Presidente da AMT.

Essas ações serão realizadas ao longo deste mês de setembro, tendo em vista a mensagem escolhida, que tem o intuito de conscientizar todos aqueles que participam do trânsito sobre a necessidade coletiva de tornar o trânsito um ambiente de paz. Todos têm o compromisso de manter a paz, diminuir o número de sinistros e tornar as estradas mais seguras.