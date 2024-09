Projeto de reinserção social do governo de RO “Pés de Anjos” atende mães em situação vulnerável, em Rolim de Moura

Em uma iniciativa do governo do estado, com o objetivo de auxiliar mães em situação de vulnerabilidade, foram disponibilizados 50 pares de sapatos para recém-nascidos de uma associação no município de Rolim de Moura, na quarta-feira (4). Os itens são confeccionados por mão de obra reintegranda, mediante o projeto de reinserção social Pés de Anjos.

A ação ocorreu por meio da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que busca, através do desenvolvimento da atividade laboral artesanal, profissionalizar e diminuir a ociosidade dos internos da Penitenciária Regional de Rolim de Moura durante o cumprimento de pena.

Neste viés, beneficia também, a sociedade com a entrega de itens de qualidade, fazendo com que a população participe do processo de reintegração da pessoa privada de liberdade.

Para o governador do estado, Marcos Rocha, as atividades de reintegração que alcançam a sociedade são significativas para o sistema penal, pois permitem que a população tenha conhecimento das ações realizadas nas unidades, a fim de fomentar a participação civil no processo de reinserção social.

Sapatinhos produzidos

PÉS DE ANJOS

O projeto, iniciado em fevereiro deste ano, confecciona cerca de 553 pares de sapatos a cada 40 dias. Conta com a orientação da coordenadora de projetos da regional III e participação de 52 internos do regime fechado, que recebem remição de um dia de pena a cada três dias trabalhados, conforme a Lei de Execução Penal (LEP).

A coordenadora de projetos da Penitenciária Regional, Marcela Ramalho informou que, durante os sete meses da implantação, o projeto já conseguiu realizar inúmeras entregas, beneficiando a sociedade de forma direta.

Para o secretário da Sejus, Marcus Rito, que esteve presente na entrega dos itens, o projeto consegue atender à população de forma útil, ajudando mães em momento de fragilidade. “Foi gratificante poder presenciar este momento de entrega e saber que estes sapatinhos irão proporcionar às mães mais alegria para receber seus filhos, isso não tem preço”, salientou.

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

De fevereiro a setembro foram entregues para o Hospital Municipal de Rolim de Moura:

2 de fevereiro, 50 pares;

19 de março, 80 pares;

24 de maio, 170 pares;

18 de junho, 370 pares;

17 de julho, 540 pares;

29 de julho, 186 pares;

No dia 4 de setembro, foram entregues a Associação Rotary Internacional – 50 pares de sapatinhos.