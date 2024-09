Financiamento de transição energética é tema de debate na Câmara

A comissão especial sobre transição energética e produção de hidrogênio verde da Câmara dos Deputados promove um seminário na quarta-feira (11) sobre fontes de financiamento para o setor.

O evento foi proposto pelo presidente do colegiado, deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), e está marcado para as 14h30, no plenário 13.

"O Brasil está no centro da transição energética", afirma Jardim. "Com a maior biodiversidade do planeta, grande disponibilidade de biomassa, abundância em água doce e uma matriz energética limpa, o País tem vantagens competitivas que o colocam em uma condição sem igual para liderar o processo de descarbonização da economia mundial", acrescenta.

Ele alerta, no entanto, que para esse potencial se tornar realidade é preciso ampliar as fontes de financiamento.