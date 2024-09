MPRO promove 1º Concurso de Júri Simulado em Ariquemes

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) abriu, na última quinta-feira (5), as inscrições para o 1º Concurso de Júri Simulado “Dra. Rita Maria Lima Moncks”, direcionado a estudantes de direito de Ariquemes. O evento, que ocorrerá nos dias 17 e 18 de outubro de 2024, visa aproximar o MPRO da comunidade acadêmica, qualificar os alunos sobre o procedimento do Tribunal do Júri e promover o contato com casos reais, com trânsito em julgado há pelo menos dois anos.

O concurso tem como metas principais estreitar a relação entre teoria e prática, incentivar o interesse pela carreira ministerial e destacar a importância da defesa da vida. Além disso, o evento busca envolver a comunidade jurídica e as instituições que atuam no Tribunal do Júri, como o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), a Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE/RO) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RO). Podem participar instituições de ensino superior públicas ou privadas localizadas em Ariquemes.