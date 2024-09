Comissão sobre Mudanças Climáticas debate impactos de produção de alimentos

A Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas do Congresso Nacional realiza audiência pública na próxima quinta-feira (12) para debater a produção e o consumo de alimentos como forma de mitigar impactos de mudanças climáticas.

O debate foi sugerido pelo relator da comissão, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), e está marcado para as 10h30, no plenário 2, da ala Nilo Coelho, no Senado.

A audiência será interativa, confira a lista de convidados e mande suas perguntas.

Segundo o senador, nos último anos, "as mudanças do uso da terra responderam pela maior parte das emissões brutas brasileiras: 48% em 2022, contra 52% em 2021".

"Somando as emissões por desmatamento e outras mudanças de uso da terra com as do setor agropecuário, conclui-se que a atividade agropecuária responde por 75% de toda a emissão de poluentes no Brasil", afirma Vieira.

A Comissão de Mudanças Climáticas é presidida pela deputada Socorro Neri (PP-AC).