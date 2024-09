Comissões promovem debate sobre empreendedorismo digital e o futuro do trabalho

As comissões de Indústria, Comércio e Serviços; e de Trabalho da Câmara dos Deputados promovem nesta terça-feira (10) seminário sobre Empreendedorismo Digital e o Futuro do Trabalho. O debate atende a pedido do deputado Lucas Ramos (PSB-PE) e será realizado a partir das 8 horas, no auditório Freitas Nobre.

O parlamentar argumenta que o empreendedorismo digital desponta como uma das mais significativas forças de transformação econômica e social no Brasil, impulsionando a inovação, a geração de emprego e a criação de novos modelos de negócio. Ele acrescenta que, à medida em que o desenvolvimento tecnológico avança, surgem inúmeras oportunidades e desafios.

"O objetivo é discutir não apenas as oportunidades de inovação e crescimento econômico, mas também questões cruciais relacionadas à geração de empregos, relações de consumo e prestação de serviços", afirma.