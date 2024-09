Cinco anos após derramamento de petróleo, audiência discutirá consequências do desastre ambiental

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (10), audiência pública sobre os cinco anos do crime de derramamento de petróleo no litoral da região Nordeste.

O debate atende pedido do deputado Túlio Gadêlha (Rede-PE). O parlamentar lembra que em agosto desse ano completou cinco anos do crime de derramamento de petróleo, que atingiu os nove estados do Nordeste e dois do Sudeste. "Esse crime ambiental se configurou como o maior já ocorrido no Brasil", observou.

Segundo o deputado, toda biodiversidade dos territórios pesqueiros foi impactada negativamente e isso afetou a "reprodução do modo de vida dos Povos das Águas". Além disso, o vazamento prejudicou as condições de saúde nas comunidades tradicionais pesqueiras.

O debate será realizado às 13 horas, no plenário 12.