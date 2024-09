Comissão debate promoção da igualdade étnico-racial

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realiza na terça-feira (10) audiência pública para a apresentação dos trabalhos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 18, voltado para a promoção da igualdade étnico-racial.

O ODS 18 foi um compromisso assumido pelo governo brasileiro na 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas, ocorrida em Nova York, em 2023.

O debate atende a pedido do deputado Erika Kokay (PT-DF). Segundo ela, o intuito do evento é discutir as metas e os indicadores que compõem o ODS 18 e buscam "enfrentar as condicionantes estruturais da sociedade brasileira que impedem a promoção da igualdade étnico-racial".

A reunião será realizada às 10 horas, em plenário a ser definido.