Semasf realiza oficinas com mulheres indígenas

A Prefeitura Municipal de Ji-Paraná, por meio da Secretaria de Assistência Social e Família (SEMASF), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), está promovendo uma série de oficinas voltadas para o fortalecimento e capacitação das mulheres indígenas. As atividades fazem parte do Programa Acessuas Trabalho e ocorrerão em diferentes aldeias do município.

Entre os dias 12 e 23 de agosto, 30 mulheres indígenas da Aldeia Gavião participaram da Oficina de Confeitaria. Já no dia 2 de setembro, terá início a oficina de Cultivo do Café, também na Aldeia Gavião.

As ações continuarão em setembro, quando, de 16 a 27, a Aldeia PayGap receberá as oficinas de Noções Básicas de Informática e Pintura, ampliando ainda mais as oportunidades de formação e desenvolvimento para as comunidades indígenas locais.

Essas oficinas são voltadas ao desenvolvimento de habilidades técnicas e práticas para que os participantes possam atuar em atividades rurais, estimulando o empreendedorismo e contribuindo para o fortalecimento da economia local. Além disso, as capacitações visam melhorar a qualidade de vida das comunidades indígenas, oferecendo-lhes ferramentas para que possam se inserir de maneira mais efetiva no mercado de trabalho e gerar renda de forma sustentável.

Através dessas ações, a Prefeitura de Ji-Paraná reafirma seu compromisso com a promoção da inclusão e do desenvolvimento socioeconômico das populações indígenas, fortalecendo a economia local e gerando novas oportunidades de crescimento.