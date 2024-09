Ação conjunta reduz em mais de 70% áreas atingidas por incêndios no Parque Estadual Guajará-Mirim

Desde o dia 1º de setembro, o governo de Rondônia, em conjunto com diversas instituições, tem atuado de forma intensiva na “Operação Temporã”. O objetivo da ação é combater os incêndios florestais que devastam a área do Parque Estadual Guajará-Mirim e suas imediações. De acordo com as informações da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), a área afetada pelo fogo foi reduzida em 71,5%, o que representa cerca de 1.700 hectares salvos por dia. Até o momento, os trabalhos seguem em atividades por tempo indeterminado, avançando para o controle de todos os focos de incêndio na região.

A Operação mobiliza cerca de 300 profissionais da Polícia Militar, Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), Superintendência da Polícia Técnico-Científica (Politec), Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), além do apoio de órgãos como o Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), Exército Brasileiro, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Polícia Federal.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca a importância do trabalho integrado entre as forças estaduais e federais. “A Operação Temporã une forças em prol do bem comum. Esse é um trabalho que envolve uma logística de ação estratégica e a dedicação no comprometimento com o meio ambiente”, evidenciou.

Governo reforçou equipes para as ações de combate a incêndio ESTRUTURA E LOGÍSTICA

Para o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel BM Nivaldo Azevedo, “a ação conjunta reafirma o esforço com a preservação ambiental e segurança da população. O governo do estado fortaleceu as ações de combate e prevenção a incêndios no Parque Estadual Guajará-Mirim com medidas estratégicas.”

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

O Parque Estadual Guajará-Mirim, unidade de conservação que abrange cerca de 220 mil hectares nos municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, é um dos maiores e mais importantes do estado. Criado pelo Decreto n° 4.575, de 23 de março de 1990, o Parque é tão extenso que dentro dele caberiam mais de duas vezes a cidade do Rio de Janeiro (RJ).