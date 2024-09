Curso de Vistoria de Identificação Veicular promovido pelo Detran-RO segue até hoje (6)

Com o intuito de proporcionar mais conhecimentos para garantir a eficiência dos serviços prestados à população, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) realizou a abertura de mais uma edição do Curso de Vistoria de Identificação Veicular. A capacitação conta com 120 servidores, e faz parte do Plano de Trabalho da Diretoria Técnica de Veículos (DTV) do Detran-RO. As atividades do curso acontecem de 4 a 6 de setembro, em Ji-Paraná. A finalidade é levar informações atualizadas e necessárias para o dia a dia dos servidores que atuam diretamente com o serviço de vistoria.

Para o governador do estado, Marcos Rocha, as capacitações fazem parte dos investimentos do governo na formação dos servidores, sendo importantes ao aprimoramento dos mesmos no exercício de suas funções, e consequentemente, para o cidadão que irá receber um serviço mais eficiente e completo.

O primeiro momento da formação apresentou oficinas sobre a vistoria de identificação veicular e como se inicia o procedimento. Além disso, os servidores receberam atualizações sobre a Resolução nº 993/2022, que estabelece os equipamentos de segurança à frota de veículos em circulação. A dinâmica contou com palestras de facilitadores, servidores do quadro efetivo com experiência no tema e, também, rodadas de perguntas para sanar dúvidas do dia a dia dos participantes.

De acordo com o chefe da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Itapuã do Oeste, Simoney Randresson, a qualificação ofertada contribui de forma relevante ao trabalho dos servidores. “É notório que este curso é relevante para todos nós, pois nos proporciona mais conhecimento sobre a vistoria veicular, permitindo assim, uma análise mais detalhada do serviço, a fim de garantir mais segurança para os condutores de automóveis e motocicletas”, evidenciou.

TEORIA E PRÁTICA

Segundo o gestor da Diretoria Técnico de Veículos (DTV), Esli Oliveira, a capacitação foi elaborada para apresentar informações teóricas e práticas que contribuam para a melhor compreensão do objetivo da capacitação. “O curso faz parte de um plano de trabalho estratégico para atualizar os servidores de todo o estado; no contexto da vistoria veicular. Em Ji-Paraná, nesta capacitação, os servidores terão três dias recheados de atividades teóricas e práticas para entenderem, ainda mais sobre o setor, levando um melhor serviço ao cidadão”, pontuou.

CONTEÚDOS ABORDADOS

A programação conta, ainda, com oficinas sobre motor e elementos necessários; conforme Resolução nº 960/2022, que dispõe sobre os requisitos de segurança de vidros; equipamentos externos do veículo; vistoria veicular na prática; entre outros.

O diretor-geral adjunto do Detran-RO, Helberth Aldimas destacou a importância do trabalho. “Este curso é fundamental para os servidores que laboram com esse serviço. Daqui, eles irão sair com mais conhecimento, pois participaram de oficinas, sanaram dúvidas e trocaram experiências. Um ganho para todos nós”, concluiu.