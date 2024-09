Lei confere a Panambi (RS) título de Capital Nacional da Pós-Colheita de Grãos

Foi sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na segunda-feira (2) a Lei 14.953/24 , que confere ao município de Panambi (RS) o título de Capital Nacional da Pós-Colheita de Grãos. A lei foi publicada na última terça-feira (3) no Diário Oficial da União (DOU).

A lei origem no PL 10671/18, do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS). Panambi fica na região do Planalto do Rio Grande do Sul, tem uma população de cerca de 43 mil habitantes, muitos descentes de alemães e italianos.

"Cerca de 60% dos grãos colhidos no Brasil, são tratados no Pós-Colheita, em máquinas produzidas em uma das mais de cem empresas do polo industrial de Panambi", justificou o parlamentar ao apresentar a proposta.