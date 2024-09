Obras de terraplanagem avançam para melhor infraestrutura na Rodovia-492

A Rodovia-492, via que conecta o distrito de Nova Estrela ao município de Parecis, está passando por uma transformação significativa, desde a segunda quinzena de junho. As obras de terraplanagem, promovidas pelo governo de Rondônia estão em processo avançado e preparando a rodovia para aplicação da capa asfáltica.

As melhorias na RO-492 são executadas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), e fazem parte de projetos do governo para modernizar a infraestrutura rodoviária do estado, promovendo assim, a integração regional.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a RO-492, assim como todas as vias do estado são fundamentais para a população e o progresso da região. “O governo está trabalhando com o intuito de garantir mais segurança para quem passa pela rodovia, além de impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região”, ressaltou.

Morador da região, Clovis Januti, contente com o avanço das obras

De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, o trabalho na Rodovia-492 é intenso, e a via está sendo toda preparada, com diversos serviços sendo executados, como drenagem, aterro, sub-base, base, remoção de camada de solo impróprio, nivelamento do terreno e compactação adequada para lançar a capa asfáltica em 1 quilômetro, saindo do distrito de Nova Estrela, sentido município de Parecis.

“Todas as etapas necessárias para garantir a durabilidade do asfalto e segurança da população serão feitas, a chegada do asfalto não só melhora a qualidade da estrada, mas também proporciona tranquilidade de tráfego às pessoas que dependem dessa rota”, destacou o titular do DER-RO.