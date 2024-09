Inscrições para cursos de Máquinas Agrícolas, Frigorífico e Piscicultura, em Bom Futuro, seguem até esta sexta-feira

A interiorização do ensino profissionalizante em Rondônia continua contemplando localidades, nas quais capacitação gratuita era uma raridade antes de o governo de Rondônia tornar a qualificação da mão de obra, em uma política pública. A comunidade de Bom Futuro, em Ariquemes, acaba de receber as Escolas Móveis de Máquinas Agrícolas e de Frigorífico e Piscicultura, onde o Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (Idep) ofertará cursos nessas áreas.

As inscrições podem ser realizadas até sexta-feira (6), por meio do link disponibilizado no site da instituição, e também pelo https://rondonia.ro.gov.br/publicacao/escola-movel-de-piscicultura-e-frigorifico-distrito-de-bom-futuro-ro-inscricoes-ate-6-9/

Os cursos realizados na Escola Móvel de Frigorífico e Piscicultura abrangem um conjunto de técnicas, que visa garantir a qualidade dos produtos ao consumo humano, seguindo regras e procedimentos para o setor alimentício.

Já na Escola de Máquinas Agrícolas, os alunos aprendem habilidade como executar um plano de manutenção de motores agrícolas de ciclo diesel, planejar e implementar plano de manutenção preventiva e corretiva de máquinas agrícolas.

INTERIORIZAÇÃO DO ENSINO

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a função das unidades flexíveis itinerantes é fundamental no trabalho do governo de Rondônia, que visa cumprir a meta do Planejamento Estratégico da gestão estadual em levar educação profissional para todas as regiões do estado. “O governo tem investido em projetos que configuram ações diretas para atender às demandas da população. Neste sentido, o Idep conta com seis escolas móveis, que estão levando formação por meio das mais variadas áreas, para que o cidadão possa se profissionalizar e seguir ao mercado de trabalho”, evidenciou.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

No mesmo ritmo em que o Idep leva conhecimento a bordo das suas escolas móveis para alunos que vivem em lugares distantes, estudantes percorrem longas distâncias para chegar até as salas de aula da instituição de ensino, na Capital.

Emily Kele Pereira da Silva, de 23 anos, mora no Ramal Maravilha, sentido Vila Denit, e passa praticamente o dia na zona Urbana da Capital para se qualificar profissionalmente. Atualmente faz o curso Técnico em Secretaria Escolar; no turno da manhã, no polo Flora Calheiros, e à tarde frequenta aulas do curso Gestão Ambiental. “Já fiz o curso de Recepcionista de Eventos, pois já faço o curso técnico que dura quase um ano, então vou fazendo outros cursos de rápida duração”, observou a estudante que tem planos de fazer faculdade de Psicologia.

Mediante ao sucesso de Rondônia na descentralização do ensino profissionalizante, a presidente do Idep, Adir Josefa de Oliveira, ressaltou que “Rondônia está sendo uma referência nacional na interiorização do ensino porque está levando formação profissional para comunidades remotas, inclusive atendendo locais que nunca tinham recebidos cursos profissionalizantes, como comunidades indígenas ribeirinhas e quilombolas.”

CURSOS OFERTADOS

Frigorífico e Piscicultura

Introdução à Inspeção Sanitária de Bovinos e Suínos

Segurança nas Operações em Frigoríficos

Empreendedorismo

Máquinas Agrícolas