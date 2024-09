Programa Cidadania Empresarial atenderá empreendedores em Vilhena

A 5ª edição do programa Cidadania Empresarial, promovida pelo governo de Rondônia, será realizada no Ginásio Geraldão, nos dias 27 e 28 deste mês, no município de Vilhena. O evento tem como objetivo orientar, incentivar e formalizar pequenos negócios, além de promover a educação e aproximar os empreendedores das instituições públicas. Os integrantes da comissão do programa estiveram na cidade para articular a realização do evento, de 19 a 23 de agosto, além de iniciar a divulgação ao público.

Lançado em dezembro de 2021, o programa passou por importantes eventos e municípios do estado, como Porto Velho, Ji-Paraná, Ariquemes e Cacoal. Ao longo dessas edições, atendeu centenas de empreendedores, oferecendo orientação, serviços de formalização e apoio ao crescimento dos pequenos negócios.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programa Cidadania Empresarial é uma iniciativa que tem gerado resultados concretos à população, facilitando a formalização de pequenos negócios e assim, oferecer suporte técnico e financeiro.

Programa atendeu empreendedores em Cacoal

SERVIÇOS E ÓRGÃOS PARCEIROS

Nesta edição em Vilhena, os empreendedores poderão contar com o suporte da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), realizadora do evento, e os parceiros do programa, como a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) com o Programa de Microcrédito Produtivo Orientado de Rondônia (Proampe), Sebrae, Conselho Regional de Contabilidade (CRCRO), Junta Comercial do Estado de Rondônia (Jucer), Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), Secretaria Municipal de Fazenda de Vilhena (Semfaz), Prefeitura de Vilhena, entre outros parceiros.

Segundo o secretário da Sefin, Luís Fernando Pereira, o programa Cidadania Empresarial tem sido uma ferramenta essencial para promover o desenvolvimento dos pequenos negócios em Rondônia. “Estamos empenhados em criar um ambiente favorável para os empreendedores, garantindo acesso a serviços, orientações e recursos que possibilitem o crescimento sustentável e a geração de empregos. Em Vilhena, esperamos continuar essa missão, ajudando mais empresários a alcançarem o sucesso,” afirmou.

Os participantes terão acesso a palestras e oficinas com temas como gestão, finanças e marketing, além de atendimento durante todo o evento para orientação e abertura de CNPJ, acesso a crédito em instituições financeiras, entre outros serviços. O que garante acesso a benefícios previdenciários e linhas de microcrédito, facilitando dessa forma, o crescimento e a sustentabilidade dos negócios.

BENEFÍCIOS DA FORMALIZAÇÃO