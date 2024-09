Detran-RO inspeciona empresas credenciadas para serviços de vistoria veicular no estado

Em cumprimento à Portaria nº 2599/2015, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) tem intensificado as fiscalizações em empresas credenciadas para prestar serviços de vistoria veicular. A missão tem a finalidade de garantir a eficiência do serviço e, consequentemente, evitar que veículos transitem de forma irregular, oferecendo riscos aos condutores.

A ação, executada pela Coordenadoria de Credenciamento e Cadastramento do Detran-RO, acontece de forma rotineira em todas as cidades do estado. O trabalho iniciou no primeiro semestre do ano e encerra neste mês.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o trabalho é fundamental para garantir a segurança nas vias. “Temos investido na educação de trânsito e, também, em ações preventivas, com o objetivo de garantir o bem-estar da população”, ressaltou.

Instrumentos de vistoria também são inspecionados VISITA ANUAL

Durante as inspeções, os agentes técnicos analisam a documentação necessária à manutenção do serviço, além disso, instrumentos de vistoria são inspecionados na visita da equipe do Detran-RO.

O diretor-geral adjunto do Detran-RO, Helberth Aldimas, acompanhou uma das visitas técnicas e destacou a importância do trabalho para a sociedade. “O Detran terceiriza esses serviços de vistoria, mas acompanha como está sendo executado. As empresas credenciadas precisam estar de acordo com as normas previstas para garantir a segurança de quem trafega pelas ruas da cidade.”