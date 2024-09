Baile da Rainha da Expojipa 2024 acontecerá em 6 de setembro

O tradicional Baile da Rainha da 43ª Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Ji-Paraná (Expojipa), que ocorreria em 31 de agosto, foi transferido para 6 de setembro, devido à realização de dois grandes eventos no município. Ele será realizado no Parque de Exposições Hermínio Victorelli, no 2º distrito.

Para o organizador do evento e empresário da Academia Modelo do Corpo, Jumar Krauser, a alteração do evento ocorreu para não competir com dois grandes eventos festivos que aconteceriam no mesmo horário da escolha da rainha e demais representantes. Ele ressaltou que familiares e amigos participam e acompanham o Baile da Rainha para torcer para suas candidatas favoritas.

Além das apresentações das 12 candidatas, a programação contará com as atrações musicais de Dj Don, Jonas & Jairo, e Renato & Adriel. O evento está marcado para ocorrer a partir das 21h no pavilhão do parque de exposição.

Arte: Divulgação

O Baile da Rainha antecede a tradicional Cavalgada de Abertura, que ocorre em 8 de setembro (excepcionalmente domingo), devido ao desfile de 7 de setembro que ocorrerá no centro (1º distrito). A 43ª edição da Expojipa acontece de 11 a 15 de setembro.